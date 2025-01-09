Госкомвоенпром Беларуси похвастался созданием карманного сигнализатора о приближении мультикоптеров

Карманный сигнализатор о приближении мультикоптеров для индивидуального использования разработало ОАО "КБ "Радар". Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет в Telegram-канале.

"Разработчики устройства, получившего название "Звонок", отмечают простоту его применения. В режиме "Настройка" производится ручная настройка уровней обнаружения радиосигналов мультикоптеров для рабочих частот в соответствии с уровнями фоновых излучений для данной местности", - говорится в сообщении ведомства.

Затем в режиме "Работа" изделие автоматически распознает радиосигналы мультикоптеров в диапазоне частот 2400-2483.5 и 5150-5850 МГц и выдает звуковой сигнал оповещения.

"По уровню радиосигналов на индикаторе и характеру звучания сигнала оповещения оператор может оценить дальность до мультикоптера", - поясняется в сообщении.