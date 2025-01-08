Одна из бригад ВС Беларуси обзавелась радиолокационным комплексом "Сопка-2"

Одна из бригад армии Беларуси обзавелась трассовым радиолокационным комплексом "Сопка-2". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

"В одном из подразделений 8-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО состоялась торжественная церемония вручения личному составу трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник штаба бригады полковник Сергей Подрез, высокая разрешающая способность комплекса позволяет точно измерять дальность и высоту воздушных объектов, распознавать отдельные воздушные цели в составе группы и определять их государственную принадлежность.

Кроме того, "Сопка-2" способна оперативно обнаружить любые современные средства воздушного нападения и выдать по ним данные для уничтожения подразделениями зенитных ракетных войск и авиации.

По словам полковника, в течение 2025 года планируется поставка бригаде новых маловысотных радиолокационных комплексов "Роса - РБ", предназначенных для автоматического обнаружения, сопровождения и распознавания маловысотных воздушных объектов. Его главная особенность - засекать и распознавать цели на высоте от одного метра над землей.

"Эти способности увеличат разведывательные возможности бригады по обнаружению низколетящих воздушных объектов", - сказал Подрез.

Радиолокационный комплекс "Сопка-2" введен в эксплуатацию в Беларуси в декабре 2020 года. Он способен работать в любых метеоусловиях, в частности при ветре до 40 м/с и температуре до минус 40 градусов.