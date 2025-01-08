Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

За новогодние выходные в Беларусь по безвизу въехало около 2,5 тысячи иностранцев

За новогодние выходные в Беларусь по безвизу въехало около 2,5 тысячи иностранцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 2459 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши", - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года синеокую посетили 1 034 194 жителя Европы. Из Латвии прибыло 325 855 иностранцев, из Литвы — 588 131, из Польши — 104 210.

Ранее власти Беларуси приняли решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.

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