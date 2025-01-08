Польша собирается ужесточить правила выдачи виз

МИД Польши подготовил проект изменений в правила выдачи виз, который вскоре будет направлен в Сейм. Об этом сообщают польские СМИ.

Как пояснила заместитель министра иностранных дел Хенрыка Мосьцицка-Дендыс, новые правила призваны усилить контроль над процессом выдачи виз.

«С января прошлого года мы работаем над тем, чтобы восстановить контроль за въездом иностранцев в Польшу. Мы должны знать, кто и с какой целью получает польскую визу, для того чтобы польская виза перестала быть самым легким средством легализации пребывания в Шенгенской зоне, как это было в предыдущие годы», - сказала она.

В 2020-2023 годах Польша выдала 47% всех виз в Шенгенской зоне. Хенрыка Мосьцицка-Дендыс добавила, что на данный момент соблюдение процедур выдачи виз значительно улучшено, а в декабре правительство приняло пакет из четырех законов по данному вопросу.