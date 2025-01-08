Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

Польша собирается ужесточить правила выдачи виз

МИД Польши подготовил проект изменений в правила выдачи виз, который вскоре будет направлен в Сейм. Об этом сообщают польские СМИ.

Как пояснила заместитель министра иностранных дел Хенрыка Мосьцицка-Дендыс, новые правила призваны усилить контроль над процессом выдачи виз.

«С января прошлого года мы работаем над тем, чтобы восстановить контроль за въездом иностранцев в Польшу. Мы должны знать, кто и с какой целью получает польскую визу, для того чтобы польская виза перестала быть самым легким средством легализации пребывания в Шенгенской зоне, как это было в предыдущие годы», - сказала она.

В 2020-2023 годах Польша выдала 47% всех виз в Шенгенской зоне. Хенрыка Мосьцицка-Дендыс добавила, что на данный момент соблюдение процедур выдачи виз значительно улучшено, а в декабре правительство приняло пакет из четырех законов по данному вопросу.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование