Тайвань в прошлом году подвергался более чем 2 млн кибератак в день

Сеть государственных услуг Тайваня (GSN) в 2024 году подвергалась в среднем 2,4 млн кибератак в день, что вдвое больше, чем в среднем 1,2 млн атак в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе Бюро национальной безопасности Тайваня.

Большая часть атак приписывается китайским кибервойскам.

В то время как многие из этих атак были эффективно обнаружены и заблокированы, увеличение их числа указывает на все более серьезный характер хакерской активности Китая, отметили в бюро безопасности.

В 2024 году национальное разведывательное сообщество Тайваня сообщило о 906 случаях кибератак на государственные учреждения и частный сектор острова. Это число увеличилось более чем на 20% по сравнению с 2023 годом. Среди всех этих случаев кибератак более 80% составляют атаки на государственные учреждения.

Кроме того, в прошлом году количество атак на сектор связи, в основном на телекоммуникационную отрасль, выросло на 650%, в то время как количество кибератак на транспортный сектор и цепочку поставок оборонной обороны выросло на 70% и 57% соответственно.

В пресс-релизе говорится, что Китай атакует электронную почту тайваньских правительственных чиновников в попытке украсть конфиденциальную информацию. Кроме того, хакеры используют ряд методов, таких как постоянные угрозы и фишинговые электронные письма, чтобы проникнуть и украсть данные из цепочки поставок оборонной обороны Тайваня и интернет-провайдеров.

Бюро национальной безопасности Тайваня отмечает, что Китай также атакует тайваньских производителей с использованием программ-вымогателей и других методов киберпреступности. Также китайские хакеры осуществляют DDoS-атаки на транспортный и финансовый секторы острова.

В ноябре прошлого года Киберкомандование США зафиксировало попытки китайских хакеров заблаговременно получить незаконный доступ к критической инфраструктуре США, чтобы нанести удары и вывести из строя ключевые объекты американской обороны в случае потенциального конфликта.