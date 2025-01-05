Последнее обновление: 05.01.2025 15:34

Непогода в Великобритании привела к приостановке работы несколько аэропортов

В связи с сильным снегом, который накрыл часть Англии и Уэльса в ночь на 5 января, ряд аэропортов приостановил авиасообщение. Об этом сообщает Sky News.

Свои взлетно-посадочные полосы в воскресенье закрыли аэропорты в Манчестере и Ливерпуле, но днем сообщили, что восстановят авиасообщение в ближайшее время.

Центральный аэропорт Бирмингема также приостановил работу на несколько часов ночью, чтобы очистить взлетно-посадочную полосу от снега, но говорил, что утром в воскресенье планировал возобновить работу в нормальном режиме.

Аэропорт Бристоля после многочасового закрытия полосы открылся поздно вечером в субботу, 4 января, но предупредил о задержках из-за того, что самолеты не могут разместиться на своих позициях.

В большей части Уэльса, в центральной Англии и в некоторых частях северо-западной Англии было объявлено "янтарное" предупреждение о снеге и ледяном дожде – второе по степени опасности.

По данным Метеорологической службы Великобритании, в высокогорье Уэльса и северной Англии прогнозировалось выпадение до 30-40 сантиметров снега.

А национальный оператор электросети Британии предупредил об отключении света в центральной и юго-западной Англии и южном Уэльсе.



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