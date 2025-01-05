Последнее обновление: 05.01.2025 15:34

США готовятся к сильнейшей за десятилетие зимней буре

США готовятся к сильнейшей за десятилетие зимней буре.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что снежная буря, возникшая в центральной части страны, будет двигаться на восток в ближайшие дни.

Ожидаются рекордные снегопады и низкие температуры. Даже в южных штатах, таких как Миссисипи и Флорида, ожидают опасных погодных условий. Метеорологи связывают это с полярным вихрем.

В центральных штатах прогнозируются «значительные нарушения повседневной жизни» и опасные дорожные условия. В некоторых районах Канзаса и Индианы может выпасть до 20 см снега.

На Среднем Западе ожидаются метели, а в ряде штатов — гололед. Восточное побережье также готовится к снежной погоде.

Авиакомпании отменяют сборы за изменение рейсов из-за возможных сбоев. Хотя осадки должны прекратиться к понедельнику, низкие температуры во вторник могут вызвать дополнительные проблемы.



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