В Польше разрабатывают планы эвакуации на случай стихийных бедствий и военной угрозы

Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила и нормы эвакуации гражданского населения и ценностей национальной культуры в случае стихийных бедствий или военной угрозы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Проект должен быть готов в течение трех месяцев, говорится в правительственном коммюнике.

Это связано с вступившим в силу 1 января 2025 года законопроектом о защите гражданских лиц, вызванным недавним наводнением на юге Польши и напряжением в сфере безопасности из-за войны в Украине, которая борется с вторжением России.

Законопроект, нуждающийся в одобрении правительством премьер-министра Дональда Туска, требует, чтобы на повышение готовности к эвакуации уходило не менее 0,3% годового валового национального продукта.

Положение должно четко определить обязанности и координацию различных гражданских служб безопасности, которым будет поручено перемещать людей в безопасные места. Он также должен предоставить указания по безопасной эвакуации и защите произведений искусства.