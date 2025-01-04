Последнее обновление: 04.01.2025 13:59

Число заявок на убежище в Германии за год упало на 30%

Число заявок на убежище в Германии за год упало на 30%. Об этом со ссылкой на собеседников из правительственных кругов пишет газета Welt am Sonntag (WamS).

В 2024 году власти ФРГ получили около 230 тысяч ходатайств о предоставлении защиты против 329 тысяч годом ранее. МВД опубликует официальную статистику в ближайшие дни.

При этом издание отмечает, что в истории Германии годовое число ходатайств об убежище превышало нынешний уровень лишь шесть раз: в период югославских войн 1991-1993 годов, на пике миграционного кризиса 2015-2016 годов и в 2023 году.

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