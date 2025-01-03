В Приднестровье начались аварийные отключения электросетей после прекращения газоснабжения

В непризнанном Приднестровье начались аварийные отключения электросетей из-за роста нагрузки на них после того, как десятки тысяч потребителей остались без газоснабжения и отопления. Об этом сообщают местные телеканалы.

Согласно информации, за 2 января в регионе было более 130 аварий.

"Главная причина – из-за нагрузки перегорали предохранители. Без света оставались дома и иногда целые улицы. В некоторые места специалисты ЕРЭС выезжали по 2 раза", – сообщили телеканалы.

Приднестровский оператор сети "Единые распределительные электросети" (ЕРЭС) также назвал перегорание предохранителей одной из причин. Вторая причина - потребление электроэнергии населением выросло в 1,5-2 раза. Ремонтировать повреждения по всей территории региона ездят 12 аварийных бригад.

У оператора отметили, что "знали, что так будет, и к этому готовились".

Напомним, с 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и останавливается работа местной промышленности.

Власти Приднестровья поощряют жителей решать проблему с помощью электрообогревателей, поскольку электричество пока является доступным ресурсом – Днестровская ГРЭС продолжает работать на запасах мазута и угля. По прогнозам, их должно хватить до конца зимы, но с резким "скачком" потребления электроэнергии для компенсации отсутствующего газа и с наступлением холодов они могут иссякнуть гораздо быстрее.