Более 115 тысяч сирийцев вернулись домой после свержения Асада

Более 115 тысяч граждан, проживавших в Турции, Иордании и Ливане, вернулись в Сирию после падения режима Башара Асада. Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

В ООН отметили, что эта информация основана на публичных заявлениях принимающих стран, контактах с иммиграционными службами внутри Сирии и пограничном контроле со стороны Агентства и партнеров.

В докладе сообщается, что число сирийцев, покидающих Ливан через официальные пограничные переходы, остается «низким, но стабильным».

В свою очередь Иордания отметила, что через ее территорию в Сирию въехало более 22 тыс. человек, из которых 3,1 тыс. – зарегистрированные беженцы.

Также продолжается перемещение сирийских беженцев через границу с Иракским Курдистаном. По данным ООН, это около 300-400 человек каждый день.

Кроме того, в Египте агентство ООН получает более высокое, чем в среднем, количество запросов на закрытие дел от сирийских беженцев: в период с 8 по 29 декабря было подано 1448 запросов на закрытие дел, касающихся 2695 человек, в среднем 97 запросов в день, по сравнению со средним показателем за ноябрь (7 запросов на закрытие).

Между тем около 664 тыс. человек остаются внутренне перемещенными лицами по всей Сирии, в основном в провинциях Идлиб и Алеппо. Большинство из них - 75% - женщины и дети. Кроме того, почти 486 000 внутренне перемещенных лиц вернулись в места своего проживания, в основном в провинциях Хама и Алеппо.

В течение 21 дня после падения режима Асада в Сирии ежедневно Турцию покидали в среднем 1672 сирийца.

В Сирии 24-летнее правление Асада закончилось 8 декабря после того, как повстанцы во главе с исламистской группировкой ХТШ захватили столицу страны и объявили о падении режима Асада и его бегстве из Дамаска.