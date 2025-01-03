В Китае представили первый воздушный электромобиль

Команда исследователей из Юго-Восточного университета в китайской провинции Цзянсу разработала и представила первый в стране авиационный электромобиль «Юго-восточный университет Куньпэн No1». Об этом сообщает Global Times.

Согласно информации, транспортное средство имеет конфигурацию с четырьмя соосными винтами.

Однако в отличие от традиционных электрических воздушных такси с вертикальным взлетом и посадкой «Юго-восточный университет Kunpeng No.1» спроектирован как интегрированное транспортное средство, сочетающее в себе наземную и воздушную мобильность.

При максимальной взлетной массе в 500 килограммов время полета электромобиля составляет не менее 20 минут. Он также достигает максимальной высоты более 300 метров.

Двигаясь по дороге, он может развивать максимальную скорость до 60 километров в час.

В настоящее время летающий электромобиль имеет аккумулятор большой емкости.

Среди прочего, исследовательская группа также работает над дополнительными исследованиями по увеличению продолжительности полета до более чем двух часов на летающих автомобилях следующего поколения.

Китайская компания Xpeng AeroHT, которая является дочерней компанией производителя электромобилей Xpeng, намерена начать поставки своих первых воздушных такси клиентам уже в 2026 году.