В ГТК Беларуси рассказали, можно ли привезти из-за границы комплект зимней резины для своего автомобиля

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси рассказали, можно ли привезти из-за границы комплект зимней резины для своего автомобиля.

Как сообщает ГТК, шины пневматические, бывшие в употреблении, являются опасными отходами, поэтому ввоз физическими лицами данных товаров в качестве товаров для личного пользования запрещен.

"Ввоз новых шин допускается при условии подтверждения их назначения (нахождение в собственности на территории ЕАЭС легкового автомобиля, предоставление при ввозе товара свидетельства о регистрации такого транспортного средства, соответствие характеристик покрышек находящемуся в собственности автомобилю). Соблюдая указанные условия, разрешено ввезти не более одного комплекта (4 покрышки) не чаще одного раза в год", - поясняет ГТК.

Кроме того, стоит учитывать стоимостные и весовые характеристики товара. При превышении норм беспошлинного ввоза (500 евро и/или 25 кг) подлежит уплате таможенная пошлина в размере 30% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы.