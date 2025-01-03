Госдепартамент США одобрил продажу Японии ракет на $3,64 млрд

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Японии до 1,2 тыс. ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 и AIM-120C-8 на $3,64 млрд. об этом сообщило входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области безопасности.

"Правительство Японии запросило покупку до 1,2 тыс. усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 (D-3/C-8)" и необходимого оборудования", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что ракеты необходимы для "безопасности крупного союзника, который является силой для политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе".

Ожидается, что это повысит способность Японии противостоять угрозам.