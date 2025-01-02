Первое обновление Telegram в 2025 году принесло шесть новых функций

Разработчики Telegram выпустили первое обновление в новом году. Оно должно было выйти еще 31 декабря 2024, но, по словам Дурова, апдейт задержался из-за модераторов Apple.

Январское обновление принесло шесть новых функций, которые уже может попробовать любой пользователь мессенджера, говорится в блоге.

Сканер QR-кодов. Камера в приложении на Android и iOS теперь распознает QR-коды и открывает ссылки в выбранном вами веб-браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями.

Фильтры в поисках сообщений. Теперь можно просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам.

Авторские эмодзи в названиях папок. Все Telegram-юзеры теперь могут создавать свои папки для чатов, чтобы удобнее организовать переписку, и в названиях таких папок можно указать любой эмодзи из добавленных наборов.

Коллекционные подарки. Теперь полученные подарки в Telegram можно конвертировать в уникальные коллекционные и далее передавать другим пользователям или выставлять на аукцион на NFT-площадках.

Сторонняя верификация. Теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам значки о подлинности аккаунта – дополнительные к верификации от самого мессенджера.

Реакции на служебные сообщения. Пользователи могут, например, поблагодарить за подарок или поприветствовать новых участников чата.

Обновленный Telegram 11.6 уже доступен для установки.