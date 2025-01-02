Список запрещенных авиакомпаний готовят в Молдове

Министерство инфраструктуры Молдовы составило список авиакомпаний, которым могут запретить деятельность на территории Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker.

Проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января. Его цель – привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза.

В список вошли авиакомпании из нескольких стран, в частности из России, Армении, Афганистана, Кыргызстана, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана.

В частности, под ограничения может попасть Flyone Armenia – дочерняя компания молдавского лоукостера FlyOne.