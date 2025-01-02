Германия запустила портал для подачи заявки на визу онлайн

В Германии заработал портал, который позволит подать заявку на выдачу визы в электронном виде. Об этом говорится в заявлении немецкого МИД.

Заявку онлайн можно подать в электронном виде на визы в 28 категориях.

"В эти времена, как одна из крупнейших экономик и современная иммиграционная страна, мы нуждаемся в современной национальной визовой процедуре – современной, цифровой, безопасной. Именно этим и занимается международный портал, который теперь включает и объединяет в цифровом виде все 167 визовых центров по всему миру", – сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, за последние два с половиной года Германия полностью изменила прежнюю процедуру выдачи виз.

"Процедура выдачи цифровых виз – это настоящая административная революция, которая укрепляет Германию как место ведения бизнеса", – добавила глава МИД.

Бербок отметила, что национальные визы можно оформить в цифровом виде через международный портал в любом визовом центре по всему миру.

Это избавляет от необходимости долгой почтовой доставки и сокращает время ожидания, добавила министр.

Между тем на новом портале МИД ФРГ электронное составление заявки доступно не во всех странах.

Сначала пользователю предлагают выбрать тип желаемой визы. В списке нет краткосрочных шенгенских туристических виз, только долгосрочные национальные. Например, для работы или ее поиска, для учебы, для воссоединения семьи.

Затем предлагается выбрать страну проживания и посольство либо консульство в конкретном городе. При выборе некоторых стран появляется сообщение, что "онлайн-заявка недоступна". Это касается, например, России, Украины, Казахстана, Грузии, Таджикистана.

В то же время онлайн-заявки доступны в Беларуси, Армении, Азербайджане, Молдове, Литве, Латвии, Эстонии, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, а также в Израиле и США.

В октябре стало известно, что Европейский Союз отложил введение новой биометрической системы контроля въезда для граждан стран, не являющихся членами ЕС, что должно было состояться 10 ноября.

Перед тем пресс-секретарь Еврокомиссии проинформировала, что к весне 2025 года в ЕС планируют также ввести в действие систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Однако в связи с отложением EES введение ETIAS также откладывается на неопределенный срок.