Последнее обновление: 02.01.2025 12:46

В Сирии новые власти отменили тотальный контроль над СМИ

Переходное правительство Сирии вводит новые стандарты работы СМИ и обещает свободу слова и выражения мнений в стране, свободную прессу после десятилетий тотального контроля при режиме Асада. Об этом в интервью AFP заявил министр информации Сирии в переходном правительстве страны Мохамед аль-Омар.

«Мы работаем над укреплением свободы прессы и выражения мнений, которая была серьезно ограничена в районах, контролируемых бывшим правительством Башара Асада», - сказал Мохамед аль-Омар, которого цитирует Hurriyet Daily News.

Отмечается, что правящая в Сирии партия «Баас» и семейная династия Асадов существенно ограничивали все аспекты повседневной жизни, включая свободу прессы и выражения мнений, а средства массовой информации были инструментом власти.

«Во время режима, который практиковал цензуру, существовало серьезное ограничение свободы прессы и выражения мнений. В дальнейшем мы работаем над реконструкцией медиаландшафта, которая является свободной, объективной и профессиональной... Мы не хотим продолжать в том же духе, то есть иметь официальные СМИ, цель которых — отшлифовать имидж правящей власти», - подчеркнул аль-Омар.

Министр уже встретился с десятками сирийских журналистов, чтобы обсудить дальнейшую работу и переход на новые стандарты работы.



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