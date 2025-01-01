Последнее обновление: 01.01.2025 16:00

Американские инвесторы в китайские венчурные фонды готовятся к новым правилам

Американские инвесторы в китайские венчурные фонды спешат выполнить новые правила, которые запрещают им поддерживать компании, разрабатывающие искусственный интеллект и другие передовые технологии, используемые Народно-освободительной армией Китая. Об этом пишет Financial Times.

Меры администрации Байдена, которые вступают в силу в четверг, предусматривают гражданское и уголовное наказание для американских юридических лиц, инвестирующих в китайские компании, занимающиеся полупроводниками, квантовыми вычислениями или системами искусственного интеллекта, которые могут быть использованы китайскими военными.

Эти правила возлагают на американских инвесторов значительное бремя должной осмотрительности. Учреждения, которые имеют деньги, связанные с китайскими инвестиционными фондами, должны обеспечить "обязательную контрактную гарантию", что их средства не будут использованы для покупки компаний, которые нарушают правила.

Многие инвесторы отреагировали на это сокращением или приостановкой новых инвестиций в Китай на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином.



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