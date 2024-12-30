Литва и Rheinmetall подписали соглашение о строительстве оружейного завода

Немецкий гигант оборонной промышленности Rheinmetall и две литовские госкомпании подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет реализовывать проект завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в литовском городе Байсогали. Об этом сообщает LRT.

Предварительная стоимость проекта составляет €260 млн. С литовской стороны договор подписали предприятие энергетической группы Epso-G - Epso-G Invest и оружейный завод в Гирайте.

Rheinmetall будет владеть 51%, Epso-G Invest - 48%, оружейный завод в Граййте - 1% акций Rheinmetall Defence Lithuania, сообщили журналистам в понедельник в Epso-G.

Отмечается, что после подписания сторонами 20 декабря окончательного соглашения никаких препятствий для строительства завода дистанционным способом не возникло.

«Подписав соглашение, все стороны взяли на себя обязательство внести ожидаемую долю в реализацию проекта», - сказал представитель Epso-G Гедиминас Петраускас.

По его словам, предварительная стоимость проекта еще может меняться в зависимости от хода его реализации.

По данным журналистов, максимальная стоимость проекта сейчас оценивается примерно в €300 млн. Представитель Epso-G не назвал конкретных взносов акционеров, но, по оценкам журналистов, Rheinmetall должна вложить не менее €133 млн, Epso-G Invest — около €125 млн, а оружейный завод в Гирате — около €2,6 млн.

По словам Петраускаса, завод должен быть построен в течение двух лет – до конца 2026 года. Конкретная дата начала строительства в настоящее время неизвестна.

«Все стороны сделают все возможное для того, чтобы проект был реализован быстрее, но планируемый срок составляет около двух лет (с момента подписания контракта). Это прописано в договоре», - сказал Петраускас.

Немецкий оружейный гигант Rheinmetall в конце ноября объявил, что начнет строительство завода по производству артиллерийских снарядов в Литве. Тогда представители литовского правительства и немецкого концерна подписали договор аренды земли для строительства и контракт на поставку 155-мм боеприпасов.