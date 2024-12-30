Финское агентство транспорта и связи проинспектирует задержанный танкер Eagle S

Финское агентство транспорта и связи Traficom проверяет нефтяной танкер Eagle S из-за подозрения в повреждении кабеля электропередач Estlink 2 – этот танкер считают причастным к так называемому "теневому флоту" РФ. Об этом рассказала директор Traficom Санна Соннинен.

По ее словам, проверка судна будет проведена, как только это позволит текущее расследование. Сейчас Traficom оказывает помощь полиции и пограничной службе в расследовании в отношении судна, сообщает финский вещатель Yle.

По результатам проверки Traficom может потребовать от судна устранить выявленные недостатки. В случае серьезных недостатков, Traficom имеет право приостановить эксплуатацию судна до проведения необходимого ремонта.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Позже Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

Сегодня также сообщалось, что финские власти, которые расследуют повреждение подводных кабелей, обнаружили на морском дне следы, которые, вероятно, оставил якорь нефтяного танкера Eagle S.