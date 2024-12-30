Последнее обновление: 30.12.2024 18:25

Starlink будет обеспечивать мобильную связь в Украине

Украинский оператор сотовой cвязи "Киевстар" подписал соглашение со Starlink Илона Маска. Об этом сообщила материнская компания "Киевстар" VEON.

Устройства сотовой связи будут подключаться к спутникам, оснащенным модемами, которые функционируют как вышки сотовой связи, передавая телефонные сигналы из космоса.

Компания "Киевстар" ожидает, что система будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

Украина станет одной из первых стран мира, где Starlink развернет эту технологию, сообщается на странице корпорации.



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