Последнее обновление: 27.12.2024 18:13

Бразилия присоединилась к расследованию авиакатастрофы под Актау

Три следователя ВВС Бразилии примут участие в выявлении причин крушения азербайджанского самолета Embraer 190. Они будут "оказывать техническую поддержку" расследованию, которое проводят власти Казахстана.

В следственных действиях участвуют и представители Азербайджана, включая делегатов Госагентства гражданской авиации и авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). К расследованию авиакатастрофы также присоединились специалисты Embraer и бразильского Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий CENIPA.

Власти Казахстана пока воздерживаются от оценок версий крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс J28243 из Баку в Грозный. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщило, что причиной падения самолета стала российская ракета класса "земля-воздух". По их словам, осколки ракеты повредили лайнер во время отражения атаки БПЛА на Грозный.



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