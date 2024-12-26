Компания Japan Airlines возобновила продажу билетов

Системы компании Japan Airlines (JAL) вернулись в норму, и продажа билетов возобновилась, после того как из-за кибератаки были задержаны некоторые внутренние и международные рейсы. Об этом сообщила компания.

Напомним, атака началась в 7:24 утра по местному времени, затронув внутренние и внешние системы. Japan Airlines временно отключила маршрутизатор, который вызывал сбои, и приостановила продажу билетов на рейсы, вылетающие в четверг.

Компания заявляет, что никакой утечки информации о клиентах не произошло, и она сама не пострадала от компьютерных вирусов, информирует Reuters.