GAC и Huawei создадут новый автомобильный премиум-бренд

Автопроизводитель GAC Group (китайская автомобилестроительная компания, расположенная в городе Гуанчжоу) и компания Huawei, которая специализируется на IT-продуктах, создадут новый бренд. Компании подписали соглашение о расширении стратегического партнерства в области разработки интеллектуальных транспортных средств нового поколения.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, соглашение нацелено на выпуск автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии.

Новый бренд станет уже четвертым у GAC Group, которому сейчас принадлежат торговые марки GAC Motor, AIONAion и Hyptec.

GAC Group и Huawei сотрудничают уже с 2017 года. Тогда компании договорились о стратегическом партнерстве в разработке интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии, а в 2021 году уже было объявлено о проектировании «интеллектуального внедорожника».

Автомобили GAC Motor будут оснащаться ассистентами вождения и мультимедийными системами Huawei. Отгрузка клиентам начнется уже в 2025 году.

GAC Group и Huawei планируют развиваться в следующих направлениях: от аппаратного и программного обеспечения до развития облачных сервисов, перспективных исследований и внедрения технологий интеллектуального производства.