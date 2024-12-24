В Гонконге задействовали ИИ для анализа заболеваний глаз

Исследователи из Китайского университета Гонконга (CUHK) разработали ИИ-модель для решения клинических задач в офтальмологии вроде скрининга и диагностики заболеваний. Об этом пишет SCMP.

VisionFM эффективно справляется с определением и прогнозированием множества глазных заболеваний. Она поможет создать больше клинических приложений с дополнительными данными, говорится в опубликованной работе.

Нейросеть продемонстрировала эффективность, сопоставимую или превосходящую офтальмологов среднего уровня в ходе диагностики 12 заболеваний глаз. Она превзошла фундаментальную модель RETFound в прогнозировании и прогрессировании глаукомы, подчеркнули исследователи.

Разработка VisionFM происходит на фоне растущего применения искусственного интеллекта в медицинских исследованиях.

В феврале ученые Калифорнийского университета нашли способ предсказывать болезнь Альцгеймера за семь лет до появления симптомов. В марте Университет Оттавы объявил о применении ИИ-моделей для исследования сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, в июне новая модель искусственного интеллекта смогла обнаружить 13 различных типов рака с точностью 98,2% на основании данных ДНК из образцов тканей.

Позже ученые из Университета Флориды создали ИИ-систему, которая эффективно отслеживает прогрессирование болезни Паркинсона по движению рук пациентов.