Латвия уведомила Беларусь о введении лимитов на ввоз топлива для грузовиков

Латвия официально уведомила Беларусь о том, что с 1 января 2025 года ограничит ввоз топлива для грузовых автомобилей, прибывающих в страну. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК).

"По официальной информации, полученной Генеральным консульством Беларуси в Даугавпилсе от МИДа Латвии, с 1 января 2025 года Латвия ограничит ввоз топлива для грузовых автомобилей, прибывающих в страну. В баке въезжающего в Латвию транспорта должно быть не более 200 литров топлива", - подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что если объем топлива превышает указанное количество, въезд автомобилю будет запрещен. При этом новые правила распространяются на коммерческие транспортные средства со стандартными топливными баками, въезжающие в Латвию из третьей страны.