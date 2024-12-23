Белстат опубликовал результаты проведенных в октябре на границе исследований туристических потоков

Национальный статкомитет Беларуси опубликовал результаты выборочного обследования физических лиц в автодорожных пунктах пропуска, который был проведен в октябре. Речь идет о туристических потоках.

Согласно информации, основными целями поездок граждан Беларуси, выезжающих за ее пределы, являлись посещение родных и близких (37,7% от общего количества заполненных анкет), трудоустройство (27,9%) и отдых, лечение, экскурсия, паломничество (религия) (20,4%). Для нерезидентов Беларуси, въезжающих в нашу страну, – посещение родных и близких (67,3%) и транзитный проезд (17%).

Результаты обследования показали, что наибольшее количество опрошенных граждан Беларуси следовало в Польшу (66,5%), Германию (10,7%), Литву (8,3%) и Италию (6,7%).

В Беларусь в это же время через автодорожные пункты пропуска въезжали преимущественно резиденты Литвы (48%), Польши (18,2%), Российской Федерации (10,9%) и Латвии (8,9%).

Большинство граждан Беларуси пребывали за границей более 5 дней. Такую продолжительность поездки указали 50,8% опрошенных во время проведения обследования резидентов. Поездки иностранных граждан в основном были краткосрочными (на 3 дня и менее). Так ответили 55,9% нерезидентов Республики Беларусь.

Граждане нашей страны во время поездки воспользовались услугами гостиниц и частным жильем (20,9% и 28,7% соответственно от общего числа лиц, заполнивших анкеты), останавливались у родных и близких (31,4%), путешествовали без ночлега (12%).

Нерезиденты Беларуси в поездке размещались у родных и близких (43%), путешествовали без остановки на ночлег (20,9%), частным жильем и услугами гостиниц воспользовались (18,5% и 12,6% иностранных граждан).

Из общего числа заполнивших анкеты 44,6% резидентов и 46,3% нерезидентов Республики Беларусь указали, что личные расходы во время поездки (на питание, покупку товаров и транспортные расходы) не превысили €500.