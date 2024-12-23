Италия оштрафовала OpenAI на €15 млн за нарушение конфиденциальности

Итальянское управление по защите данных (DPA) оштрафовало OpenAI на €15 млн за утечку данных пользователей. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Расследование ведомства показало, что OpenAI обрабатывала персональные данные пользователей для обучения ИИ-моделей с нарушением принципов прозрачности и связанных с ними информационных обязательств.

В марте 2023 года состоялась утечка информации, о которой стартап не сообщил.

«Кроме того, OpenAI не предусмотрела механизмов проверки возраста, что может привести к тому, что несовершеннолетние младше 13 лет будут получать ответы, не соответствующие их уровню развития и самосознания», - отметило DPA.

OpenAI обязана запустить шестимесячную кампанию по информированию общественности на радио, телевидении, в газетах и интернете, способствуя «пониманию и осведомленности общественности о функционировании ChatGPT».

После завершения обучающей кампании пользователи должны понять, как противостоять обучению генеративного ИИ с применением их данных, считают представители итальянского регулятора.

Размер штрафа уменьшен благодаря сотрудничеству OpenAI во время расследования. Оно началось в марте 2023 года.