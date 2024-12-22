Зарплаты работников Volkswagen в Германии заморозят на четыре года

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen после длительных и сложных переговоров пришла к соглашению с профсоюзами о сокращении объема своих операций в Германии.

Условия сделки, с одной стороны, обеспечат экономию расходов для Volkswagen, а с другой - предотвратят закрытие немецких заводов компании, по крайней мере, на несколько ближайших лет, сообщило агентство Reuters.

Поскольку профсоюзы согласились на сделку, это также позволит избежать забастовки работников Volkswagen, которая обходилась бы компании в €100 млн в сутки.

По условиям соглашения, Volkswagen в период до 2030 года сократит в Германии 35 тыс. работников, однако это будет сделано "социально ответственным способом".

Производственные мощности компании в Германии будут уменьшены на 734 тыс. автомобилей в год, или примерно на четверть от их нынешнего уровня, но ни один из заводов не будет закрыт. Однако на крупнейшем заводе компании в Вольфсбурге будут закрыты две из четырех сборочных линий. Кроме того, производство автомобилей на заводе в Дрездене прекратится в 2025 году, и компания ищет альтернативные варианты использования этой производственной площадки, включая его продажу, как и в случае с заводом в Оснабрюке. Часть производства будет перенесена в Мексику.

Зарплаты работников Volkswagen в Германии будут заморожены на четыре года, а ряд получаемых работниками бонусов будет сокращен или отменен.

Эти меры дадут компании экономию в размере €15 млрд в год.