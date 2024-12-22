Наезд авто на людей в Магдебурге расследуют как умышленное убийство

Немецкая прокуратура сейчас расследует инцидент на рождественской ярмарке в городе Магдебург, когда авто въехало в толпу людей, как умышленное убийство и покушение на убийство. Об этом сообщает Spiegel.

По словам главного прокурора Магдебурга Хорста Нопенса, расследование инцидента в Магдебурге ведется по пяти случаям убийства и покушения на убийство в 200 случаях в сочетании с тяжелыми телесными повреждениями.

Он подтвердил, что подозреваемый находится под стражей в полиции, где проводят его допрос.

"Он прокомментировал мотив преступления", – сказал Нопенс, не предоставив других подробностей, но уточнив, что допрос нападавшего еще продолжается.

Прокурор добавил, что "мы должны сейчас выяснить, мы должны расследовать дальше", насколько правдивы заявления подозреваемого. Расследование также охватит окружение мужчины, отметил Ноленс.

В пятницу вечером мужчина въехал на своем автомобиле на рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт. Следственные органы пока предполагают, что преступление совершил преступник-одиночка, которого уже задержали.

По последним данным, количество жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге в пятницу вечером возросло до пяти, более 200 человек получили ранения – многие из них серьезные.

Между тем немецкие СМИ установили, что наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии, открыто симпатизировал "Альтернативе для Германии".