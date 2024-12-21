В Беларуси ужесточили требования к используемым для оказания соцуслуг с проживанием одноквартирным домам

Постановлением Совмина № 963 от 18 декабря 2024 г. скорректировано постановление правительства от 11 июля 2024 г. № 490 «О требованиях к одноквартирным жилым домам, используемым для оказания социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания».

В частности, документом актуализированы отдельные требования пожарной безопасности, предъявляемые к указанным домам.

Как сообщило Минтруда и соцзащиты, изменениями предусмотрены:

уменьшение геометрических параметров дверных и оконных проемов;

дополнение перечня эвакуационных выходов выходом на лестничную клетку;

уточнение условий для возможности устройства одного эвакуационного выхода для подземных этажей;

возможность применения для отделки на путях эвакуации лакокрасочных материалов;

упрощение требований к показателям пожарной опасности наружных систем утепления;

возможность определения величины противопожарного разрыва расчетным методом, а также дополнение условием, при котором допускается не нормировать противопожарные разрывы;

исключение нормирования расстояний от используемых одноквартирных жилых домов до открытых складов, границ участков разработки или открытого залегания торфа, лесных массивов.

«Корректировка перечня требований позволит субъектам хозяйствования, планирующим использовать одноквартирный жилой дом для оказания социальных услуг с проживанием, сократить объем необходимых работ на приведение таких домов в соответствие установленным требованиям без снижения уровня безопасности», – отметили в пресс-службе ведомства.

Постановление вступает в силу с 21 декабря 2024 г.