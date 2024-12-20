В Армении планируют сократить рабочие часы без снижения зарплат

Министерство труда и социальных вопросов Армении выдвинуло предложение о сокращении рабочих часов, которое может изменить трудовую динамику страны.

Правительство предлагает уменьшить ежедневную норму рабочих часов с 8 до 7, а еженедельную — с 40 до 35 при сохранении прежнего уровня заработной платы. Соответствующий законопроект уже опубликован на официальном сайте правовых актов.

Отмечается, что инициатива основана на глубоком анализе технологических изменений последних десятилетий. Специалисты министерства подчеркивают, что модель 8-часового рабочего дня, появившаяся еще в середине 19-го века, устарела на фоне массовой автоматизации производственных процессов.

В ведомстве уверены: сокращение рабочих часов повысит производительность труда и качество жизни работников. Опыт европейских стран, таких как Франция, Германия и Швеция, где уже внедрены гибкие режимы работы, служит убедительным подтверждением эффективности подобных реформ.

Законопроект обещает не только оптимизировать трудовой график, но и создать дополнительные рабочие места в государственном и частном секторах, что особенно актуально в современных экономических условиях.