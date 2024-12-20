Латвия добавит герб на номерные знаки автомобилей

Сейм Латвии в четверг, 19 декабря, принял решение, разрешающее с 2026 года добавлять изображение государственного герба на автомобильные номерные знаки.

Согласно изменениям в законе о государственном гербе, на государственных регистрационных номерах моторных транспортных средств будет разрешено использовать малый государственный герб. Однако на номерных знаках прицепов герб использовать запрещено, сообщает англоязычный новостной портал LSM.lv.

Сторонники закона считают, что размещение герба на автомобильных номерах способствует укреплению чувства принадлежности к Латвии, повышает патриотизм и расширяет узнаваемость страны за ее пределами.

На регистрационных номерах латвийских автомобилей, как и на номерах других стран Европейского союза, уже изображен флаг ЕС. Кроме того, присутствует обозначение страны – LV.

Сейчас в некоторых странах ЕС, например, в Австрии, Хорватии, Словакии, Словении и Литве также разрешено наносить герб на автомобильные номера наряду с обозначением государства. Однако большинство стран все же этого не делают.

Малый государственный герб в Латвии начнут наносить на регистрационные номера автомобилей с 1 января 2026 года.