Последнее обновление: 19.12.2024 15:54

Российские власти хотят вдвое увеличить переработки и отозвать рабочих из отпусков

Министерство экономического развития планирует предложить вдвое увеличить допустимую продолжительность сверхурочной работы и разрешить отзывать из отпуска сотрудников опасных производств. Об этом сообщает РБК.

Минэкономразвития предложит увеличить допустимое время переработки до 240 часов в год. Сейчас Трудовой кодекс позволяет работодателю назначать сотруднику до 120 часов сверхурочной работы в год.

Законопроект предлагает разрешить отзывать из отпуска работников вредных и опасных производств.

Кроме того, чиновники планируют отменить для жительниц сельской местности сокращенную 36-часовую рабочую неделю.

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