Российские власти хотят вдвое увеличить переработки и отозвать рабочих из отпусков

Министерство экономического развития планирует предложить вдвое увеличить допустимую продолжительность сверхурочной работы и разрешить отзывать из отпуска сотрудников опасных производств. Об этом сообщает РБК.

Минэкономразвития предложит увеличить допустимое время переработки до 240 часов в год. Сейчас Трудовой кодекс позволяет работодателю назначать сотруднику до 120 часов сверхурочной работы в год.

Законопроект предлагает разрешить отзывать из отпуска работников вредных и опасных производств.

Кроме того, чиновники планируют отменить для жительниц сельской местности сокращенную 36-часовую рабочую неделю.