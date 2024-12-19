Годовая инфляция в России превысила 9,5%

Потребительская инфляция в России за неделю (с 10 по 16 декабря 2024 года) замедлилась до 0,35%. В то же время в годовом выражении рост цен достиг показателя 9,52%. Это следует из материалов Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,80%. На плодоовощную продукцию цены выросли на 3,40%, при этом чуть медленнее, чем прежде, дорожали отдельные овощи «борщевого» набора, а также помидоры и бананы. На продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,56%). Снизились темпы роста цен на говядину, мороженую рыбу, подсолнечное и сливочное масло.

В сегменте непродовольственных товаров стоимость выросла на 0,20%. Снизились темпы роста цен на легковые автомобили (до 0,20%), электро- и бытовые приборы (до 0,30%). На строительные материалы темпы роста цен сохранились на уровне предыдущей недели (0,10%). Снизилась стоимость на медицинские товары (минус 0,10%). Бензин подорожал на 0,30%, дизельное топливо — на 0,4%.

В секторе услуг продолжилось снижение цен на услуги гостиниц (минус 0,2%), в то же время подорожали санаторно-оздоровительные услуги (на 0,1%) и бытовые услуги (на 0,3%).

Между тем сегодня Путин в ходе "прямой линии" назвал тревожным сигналом текущий уровень инфляции и отметил, что экономическому блоку поручено "приземлить" темпы инфляции на следующий год с тем, чтобы сохранить макроэкономические показатели.