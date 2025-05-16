Россельхознадзор вернул в Беларусь две тонны сосисок и салями

Партия салями и сосисок из Беларуси не прошла ветеринарный контроль в Псковской области. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Согласно информации, в деревне Лобок, расположенной в Невельском районе Псковской области, должностное лицо территориального Управления Россельхознадзора запретило ввоз около 2 тонн готовой мясной продукции (салями и молочные сосиски), ввозимой с территории Беларуси.

При проверке продукции установлено, что на партию мясных изделий отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и происхождение. Также было зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки готовой мясной продукции: автомобиль не был оснащен холодильным оборудованием.

В результате ввоз 2 тонн продукции запрещен, товар возвращен в Беларусь.