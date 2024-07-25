Инфляция вызвала обеспокоенность у властей РФ

Инфляция в России вызывает обеспокоенность у властей, меры по ее таргетированию будут продолжены. Об этом заявил пресс-секретарь Путина, комментируя данные Росстата о том, что за первое полугодие 2024 года цены на авиабилеты экономкласса выросли примерно на 30%.

"Определенные инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры", - сказал Дмитрий Песков журналистам.

В связи с этим он отметил, что "таргетирование инфляции - это один из приоритетов".

"Меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе в авиаперевозках", - добавил Песков.