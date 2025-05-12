Беларусь обрушила поставки российской сельхозтехники на рынок РФ

В первом квартале 2025 года в России резко сократились продажи отечественной сельскохозяйственной техники. Об этом пишет газета "Коммерсант".

В денежном выражении показатель упал до 38,3 млрд рублей, что на 32,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в профильной ассоциации "Росспецмаш".

В лидерах антирейтинга оказались зерноуборочные комбайны и сельскохозяйственные тракторы, продажи которых упали на 58,3% (до 437 шт.) и 39% (до 709 шт.) соответственно.

Причинами такого положения дел в "Росспецмаше" называют высокую ключевую ставку в 21%, низкую доходность аграрного бизнеса, недостаточные меры господдержки машиностроителей и фермеров и более выгодные условия у конкурентов, в частности, у производителей техники из Беларуси.

"У белорусов со льготными кредитами проблем нет. Можно прийти в любой российский банк, взять кредит, купить белорусский комбайн, и белорусский бюджет выплатит вам три четверти ставки российского Центробанка - примерно 15% субсидий в год", - рассказал президент ассоциации и совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин.

По его словам, российская программа льготных кредитов сегодня, по сути, не работает.

"На российскую технику привилегий нет. Если ты идешь в Сбербанк, то тебе там скажут: "30% годовых, пожалуйста". Это создает неравные условия конкуренции, и, естественно, белорусы "отъедают" у нас долю", - констатировал Бабкин.