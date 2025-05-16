Последнее обновление: 16.05.2025 15:11

Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался

В ночь на 16 мая Украина потеряла самолет F-16, но летчик смог катапультироваться, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

"Около 03:30 была потеряна связь с самолетом F-16. В это время украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника. По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался", - говрится в сообщении.

В нем отмечается, что благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже начала работу.

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