Инфляция в России продолжает набирать обороты

Инфляция в России с 19 по 25 ноября 2024 года составила 0,36%, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей (0,30%).

В годовом выражении цены выросли на 8,78% (8,68% неделей ранее). Такие данные приводит Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров рост цен зафиксирован на уровне 0,66%. Плодоовощная продукция, в частности, картофель, огурцы, помидоры, а также некоторые овощи борщевого набора, подорожала на 3,80%. Продукты питания за исключением плодоовощной продукции подорожали на 0,32%. На говядину цены выросли на 0,08%, на молоко и молочную продукцию – на 0,88%, на хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,43%. Продолжил дешеветь сахар.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,15%. Легковые автомобили прибавили в цене 0,04%, в то же время ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (минус 0,17%). На медикаменты цены выросли на 0,28%, на строительные материалы – на 0,27%. Темпы роста цен на бензин составили 0,35%, на дизельное топливо – 0,49%.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены выросли на 0,17%. Снизились цены на услуги санаториев (минус 0,45%), ускорилось удешевление услуг гостиниц (минус 0,26%). Темпы роста цен на бытовые услуги составили 0,44%.