Россия ночью запустила по Украине более 100 беспилотников

Россия ночью запустила по Украине 108 беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram-канале.

«С 23:00 воскресенья, 11 мая, россияне нанесли удары по Украине из 108 ударных БПЛА типа Shahed и имитировали беспилотники разных типов с направления: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда (аннексированный Крым)», - говорится в сообщении.

Воздушная атака была отбита авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 понедельника, 12 мая, подтверждено, что на востоке, севере, юге и в центре страны сбито 55 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотники других типов).

При этом 30 дронов-симуляторов противника были потеряны на локации (без негативных последствий).

Последствия атаки зафиксированы в Одесской, Николаевской, Донецкой и Житомирской областях.

В Донецкой области российский беспилотник атаковал грузовой поезд, ранив машиниста.