Последнее обновление: 13.05.2025 09:56

Российское общество получило полномочия на классификацию и освидетельствование судов из реестра Беларуси

Минтранс Беларуси и ФАУ «Российское Классификационное общество» (РКО) подписали соглашение о наделении РКО полномочиями на классификацию и освидетельствование судов, зарегистрированных в Государственном реестре морских судов Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, РКО наделено полномочиями в том числе на проведение освидетельствований судов, плавучих буровых установок и других плавучих сооружений, контейнеров, тары для опасных грузов, материалов и изделий, включая судовое оборудование и системы с целью определения их соответствия требованиям международных договоров Беларуси и требованиям, установленным законодательством республики.

Кроме того, РКО сможет выдавать свидетельства и судовые документы, предусмотренные частью 1 и 2 статьи 44 Кодекса торгового мореплавания Республики Беларусь и международными договорами Беларуси.

«Делегирование полномочий РКО на оказание услуг по классификации и освидетельствованию судов, зарегистрированных в Государственном реестре морских судов Беларуси, позволит обеспечить их соответствие требованиям международных норм и стандартов по безопасности мореплавания, предотвращения загрязнения с судов и охраны человеческой жизни на море», - пояснила пресс-служба Минтранса Беларуси.



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