Латвия продлила режим усиленного контроля на границе с Беларусью до 30 июня 2025 года.

Как сообщила пресс-служба латвийского правительства, усиленный режим будет действовать в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, а также городе Даугавпилс.

По информации пресс-службы, с 1 января текущего года было предотвращено более 5,3 тыс. попыток незаконного пересечения границы.

"Давление нелегальной иммиграции остается постоянным. Хотя ограждение, построенное на латвийско-белорусской границе, служит препятствием, не позволяющим лицам незаконно пересечь государственную границу в любом месте, все же имеют место случаи, когда инфраструктура построенного ограждения оказывается повреждена и лица незаконно пытаются пересечь границу. В указанном контексте особое значение приобретает строительство инфраструктуры ограничения нелегальной миграции, которую планируется обеспечить до конца 2026 года", - отмечается в сообщении.

Режим усиленного контроля на границе с Беларусью введен с 13 марта. Первоначально его действие завершалось 12 сентября, позже оно было продлено до конца текущего года.