Белград сделает бесплатным общественный транспорт с января 2025 года

Власти сербской столицы Белграда решили с января 2025 года сделать весь общественный транспорт бесплатным. Об этом сообщает AFP.

По словам мэра Белграда Александара Сапича, в городе с населением 1,7 миллиона человек количество автомобилей за последнее десятилетие выросло на 250 тысяч.

"Это означает, что никому больше не придется платить за билет", – заявил Сапич, объявляя о решении сделать проезд в транспорте бесплатным.

Мэр также пообещал, что весь городской парк автобусов, трамваев и троллейбусов будет заменен к 2027 году.

Меры, о которых было объявлено в среду, стали последними в череде льгот, одобренных властями Белграда при поддержке правящей Сербской прогрессивной партии.