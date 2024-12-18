Пассажирский поезд столкнулся с грузовым на юге Мурманской области

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

По предварительным данным, столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Петербург, с вагонами грузового состава произошло в 16:15 на станции Княжая.

"Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь", - сообщили в ОЖД.

Движение на этом участке остановлено.

Для ликвидации последствий аварии направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Всего в пассажирском поезде находились 326 человек.

Глава Мурманской области Андрей Чибис написал в Telegram-канале, что происшествие произошло с поездом №11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе (граничит с Карелией).