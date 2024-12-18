Порядка 80 тонн нефтепродуктов собрано с пляжей Кубани

Спасатели и волонтеры очистили от нефтепродуктов после разлива около 4 километров Черноморского побережья Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"Спасателями и волонтерами собрано почти 67 тонн нефтепродуктов, всего с начала работ собрано уже порядка 80 тонн", - говорится в сообщении.

При этом численность общей группировки сил, привлеченных к ликвидации последствий аварии, составляет около 2700 человек.

В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.