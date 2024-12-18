Последнее обновление: 18.12.2024 18:00

Турция впервые построит два корабля для страны НАТО

Турция и Португалия подписали соглашение о строительстве двух кораблей для Военно-морских сил Португалии – впервые для страны-члена НАТО и ЕС. Об этом сообщает TRT Haber.

Согласно информации, подрядчиком для строительства кораблей для ВМС Португалии стала компания STM, которая строит корветы для ВМС Украины.

"STM Defense Technologies Engineering and Trade Inc построит в Турции как генеральный подрядчик два корабля пополнения запасов и материально-технического обеспечения для ВМС Португалии", – отмечает телеканал.

Церемония подписания соглашения состоялась в Лиссабоне.

Таким образом, Турция впервые будет экспортировать военные корабли в страны-члены Европейского Союза и НАТО.



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