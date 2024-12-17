Последнее обновление: 17.12.2024 18:00

В Финляндии в прошлом году эмиграция несколько превысила иммиграцию

В течение 2023 года из Финляндии эмигрировали несколько больше граждан, чем иммигрировали. Такие данные опубликовало статистическое ведомство.

За 2023 год количество совершеннолетних финских граждан, выехавших за границу, оказалась несколько больше, чем тех, которые иммигрировали, разница составила 1600 человек. Эта цифра почти совпадает с 2022 годом, сообщает Yle.

Внутри страны возобновилась тенденция по миграции в столичный регион из других частей страны, в частности среди молодежи. Одновременно, хотя и в небольших цифрах, наблюдается отток людей с высшим образованием из хельсинской агломерации в другие регионы.

Переезды людей иностранного происхождения наблюдаются преимущественно в столичный регион и регион Пирканмаа, где крупнейшим городом является Тампере.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование