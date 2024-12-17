Последнее обновление: 17.12.2024 14:49

Денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре увеличились на 9,5%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-октябре 2024 г. составили 109,5% к уровню января-октября 2023 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 21,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.



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